ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 7:21 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਬਤੌਰ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਨਾਊਸ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ' ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਖਾਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਧਰਮਬੀਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਕਹਾਣੀ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਦੇ ਪੰਘੂੜਿਆਂ 'ਚ ਪਣਪੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ' ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖ਼ਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋ: ਧਰਮਬੀਰ ਚੱਠਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਫੇਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਚੱਕਵੇਂ', 'ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ' ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।