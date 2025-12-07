ETV Bharat / entertainment

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

SUVINDER VICKY
SUVINDER VICKY (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 7, 2025 at 12:49 PM IST

1 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸਾਜ਼ ਸਿਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਕਨਾ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ, ਅਮਰੀਕ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਤੀ, ਪਿੰਕੀ ਸੱਗੂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Kaal Kothri Release Date
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' (Special Arrangement)

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੈਟ' ਅਤੇ 'ਕੋਹਰਾ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

