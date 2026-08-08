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Singer ਤੋਂ Actor ਬਣੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ‘ਜੁਦਾ’ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ Love Story

ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' (Pic Credit:IANS/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 12:10 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ Love Story

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਕਾਸਟ (ETV Bharat)

ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀਨ ਜਲੰਧਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ

ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਕਾਸਟ (ETV Bharat)

ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ' ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਏ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

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SINGER ਤੋਂ ACTOR ਬਣੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ
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