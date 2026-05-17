ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਬਿਆਨ

ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੋਜੋ ਐਂਡ ਜੱਗਾ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 9:34 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਢਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੋਜੋ ਐੰਡ ਜੱਗਾ' ਅੱਜ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ।
ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈ. ਲਿਮਿ. ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਪਰ ਬੇਸਡ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਦਾ ਥੀਮ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਸ਼ੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰੀਲੀ, ਬਿੰਦੂ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਓਧਰ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਜੋ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਡ੍ਰਾਮੇ ਆਲੇ', 'ਸਬਰ ਸੁੱਖ' ਅਤੇ 'ਲਵ ਅਨਲਿਮਿਟਡ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜੋ ਓਟੀਟੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਅਨਾਊਸ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਿਤਾਰੇ', 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈੰਡ ਦਾ ਵਿਆਹ', 'ਸੰਨ ਆਫ ਛੜਾ', 'ਹਾਏ ਨੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀਏ', 'ਭਰਜਾਈਆਂ' ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਚਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।