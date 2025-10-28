ਕੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪਾਏਗੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ 2', ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਕੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪਾਏਗੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ 2', ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 28, 2025 at 10:21 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪਏ ਰੰਗ ਮੁੜ ਗੂੜਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਆਦਿ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰੇੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਾਂਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਣਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਿੰਮੀ ਵਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ, ਗੋਪੀ ਭੱਲਾ, ਮਧੁਰਜੀਤ ਸਰਗੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੌਕ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 'ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ:ਮਾਈ ਹੋਮ', 'ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ', 'ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
