ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 4' ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਿਭਾਏਗਾ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 4' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

DILJIT DOSANJH UPCOMING MOVIE
DILJIT DOSANJH UPCOMING MOVIE (Spacial Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 28, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਸੀਰੀਜ਼ ਵਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 4' ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DILJIT DOSANJH UPCOMING MOVIE
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 4 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ (ETV Bharat Spacial Arrangement)

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਦਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੰਦਨ ਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਸਰਦਾਰਜੀ' ਅਤੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ' ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

DILJIT DOSANJH
MOVIE JATT AND JULIET 4
ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 4
DILJIT DOSANJH UPCOMING MOVIE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.