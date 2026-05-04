ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਟਾ ਦਾ ਘਰ' ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

PUNJABI FILM ITTAN DA GHAR
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਟਾ ਦਾ ਘਰ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 4, 2026 at 4:00 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਟਾ ਦਾ ਘਰ' ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਕੇਬਲਵਨ ਅਤੇ ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 'ਕਮਿਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ', 'ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਐਚ.ਐਫ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਚੌਪਾਲ' 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਮਹੌਲ 'ਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਤਾਜ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਲਈ 'ਤੂਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

