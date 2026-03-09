ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਠੰਡੀ ਪਈ "ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ", ਫਿਲਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ
"ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 10:48 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਭਰੇ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ" ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸੀ ਲੋਹਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 55 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 79 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਹੀ ਅਪਣਾ ਵਜ਼ੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ', 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2', 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ' ਅਤੇ 'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਅਯਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਆਦਾ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ', 'ਖਿਡਾਰੀ', 'ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ', 'ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ' ਅਤੇ 'ਪਰਿੰਦਾ ਪਾਰ ਗਿਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: