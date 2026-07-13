ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਕ, ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼
ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਲੇਖ਼ਕ ਕੁਮਾਰ ਅਜੈ। ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅਉਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 7:39 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਲੇਖ਼ਕ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਐਡੋਵੈਕੇਟ ਚੌਹਾਨ' ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਚੌਪਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਸਨਸ਼ੇਸ਼ਨਲ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼
ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਜੈ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਡ੍ਰਾਮੇ ਵਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।
ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ
'ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੇਖ਼ਣ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਧਾਣੀਆਂ','ਇਸ਼ਕਾ', 'ਹੀਰ ਐਂਡ ਹੀਰੋ', 'ਘੋੜਾ ਢਾਈ ਕਦਮ' ਅਤੇ 'ਬਿਬਾਹ ਹਮਾਰੀ ਬਹੂ ਕਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।