ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਗਾਇਕ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹਾਏ ਨੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀਏ' 14 ਮਈ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 29, 2026 at 10:56 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਾਏ ਨੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀਏ' ਹੈ, ਜੋ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ' ਅਤੇ 'ਗੋਲਡ ਮੇਕਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਸਾਇਆ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਨੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ' ਜਿਹੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਵਲੀ ਦਾ ਢਾਬਾ' ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ (2019), ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ', 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ', 'ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲਦਾ', 'ਨੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 2' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਟੱਬਰ', 'ਗੈਗਲੈਂਡ ਇਨ ਮਦਰਲੈਂਡ', 'ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਣੇ', 'ਲੋਕੇਡ' (ਸੀਰੀਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਾਣੇ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-