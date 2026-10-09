ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ’, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ’, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ’ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 1:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਯਾਨੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ’ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 12.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:20 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 5,740 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ 442 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 9.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 1.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
‘ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ’ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਭ ਅਤੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁਖ ਪਿੰਡੀਆਲਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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