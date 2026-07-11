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'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ 'ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ' ਮਾਮਲਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi film chittisinghpura
Punjabi film chittisinghpura (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 10:15 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ', ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸਿਮਬਲਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', 'ਵਿਰਾਸਤ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰਸ' ਅਤੇ 'ਨਵਾਬ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ (Pic Credit: Film Poster)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮੀ ਰਿਸਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਹੋਏ 'ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ' ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 36 ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਇਸੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਓਧਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਅਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
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