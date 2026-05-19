CIFFA ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' CIFFA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 10:42 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: CIFFA ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜ੍ਹਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਲਵਾੜ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਵੀ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਕ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

