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ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi Cinema
Punjabi Cinema (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 2:04 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਨਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਧੂਮ-ਧੜਾਕੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਲੀ ਦਿਨ
ਚਾਲੀ ਦਿਨ (Pic Credit: Film Poster)

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹੀ ਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 (Pic Credit: Film Poster)

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ, ਅਜੋਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਨਕਲੀ-ਅਸਲੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

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