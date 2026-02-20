ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ' ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼? ਸਰਗੁਣ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ' 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

CARRY ON JATTIYE
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ' (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : February 20, 2026 at 12:59 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋ ਜਾਂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ' ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ' 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ 'ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਾਸਿਰ ਚਿਣਓਤੀ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Carry On Jattiye
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ' (ETV Bharat Special Arrangement)

ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਤ ਪਾਠਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਠਕ, ਦਿਵਿਆ ਧਮੀਜਾ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਛਤਵਾਨੀ, ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਵਿਸਾਖੀ ਲਿਸਟ' ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

