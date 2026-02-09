ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਨਿੰਗ
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ' ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : February 9, 2026 at 10:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ' ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਬੀਤੀ 06 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਬਲੈਕੀਆ' ( 2019) ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ 'ਬਾਗੀ'( 2006) ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 37 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ੀਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਫਰਾਈਡੇ ਰਸ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਫਿਲਮਸ' ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰੀ ਤੂਰ।
