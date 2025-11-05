ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ', ਰੋਇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਰੋਇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 11:57 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਦੀ ਰਸੋਈ' ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਕਿਸਮਤ ਟਾਕੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੈਨਵਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', 'ਨੌਕ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਇਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
"ਜਦੋਂ ਮੱਠੇ-ਮੱਠੇ ਸੇਕ ਉਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿੱਝਦੀ ਹੈ..." ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਾਂਗਟ, ਸੰਧਿਆ ਪੁਨਆਨੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਕੋਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਗਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤ ਹਨ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਆਫ ਬੀਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੱਲੇ ਓ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ', 'ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਪੂਰੇ ਸੋ', 'ਸੈਰੰਡਰ', 'ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਇਆ' ਅਤੇ 'ਅਮਾਨਤ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
