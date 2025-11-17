ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2', ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈੱਟ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2', ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈੱਟ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 1:16 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 1:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2', ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਬੰਬੂਕਾਟ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਰਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਜੀ ਰਫ਼ੀਕ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੌੜ: ਲਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ' ਜਿਹੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫਿਲਮੀ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਆਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: