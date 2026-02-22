ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ -2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 22, 2026 at 2:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਬੰਬੂਕਾਟ -2' ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਬੰਬੂਕਾਟ -2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਬੰਬੂਕਾਟ' ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 'ਬੰਬੂਕਾਟ -2' ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ 'ਬੰਬੂਕਾਟ -2' ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 775 ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ 'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ' ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 4' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ-ਟੂ-ਬੈਂਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-