ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, 90ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

PFTAA on late actor Dharmendra
PFTAA on late actor Dharmendra (Photo: Photo: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਫ਼ਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ 90ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਬਨਿੰਦਰ ਬਨੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ।

ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪੀਕ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

