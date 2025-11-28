100 ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

100 ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 28, 2025 at 10:48 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਕੈਰਵਬੀਰ ਕੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋਂ ਅਪਣੇ ਨਵ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਭੂਆ ਜੀ' ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
'ਓਮਜੀਸ ਲੋਕਧੁਨ ਓਰੀਜਨਲ' ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਰਵ ਕੰਗ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਲੀਨਾ ਸੋਢੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇਂ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਉੱਚ ਪੜਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ', 'ਪਾਪਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ', 'ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਕਾ ਰਿਮਾਂਡ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕੈਰਵ ਕੰਗ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੈਰਵ ਕੰਗ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
