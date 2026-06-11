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ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ, ਜਲਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ
ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ (Pic Credit: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 1:59 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ
ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ (Pic Credit: Special arrangement)

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਬਿਰਜੇ-ਨੀਲਿਮਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਟਾਰਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੇਂ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਰਰ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਪਿਆਸੀ ਨਿਗਾਹੇਂ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਵੋ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਲਫੜਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ ਧੀ ਜਸਲੀਨ ਮਠਾੜੂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 12' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ
ਕੇਸਰ ਮਠਾੜੂ (Pic Credit: Special arrangement)

ਓਧਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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