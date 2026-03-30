ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

GURCHET CHITARKAR (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 30, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ' ਦਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਹਾਸਿਆ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਏ.ਐਸ ਰੇਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਤੌਰ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜੌਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭੇੜਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਝਾਂ ਪੰਜਾਬ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕੁੜੀਆ ਚਿੜੀਆਂ', 'ਫੈਮਿਲੀ 442', 'ਕੁਤ ਕਲੇਸ਼' , 'ਸ਼ੁਗਲ-ਮੇਲਾ ਅੜ੍ਹਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ -13' ਅਤੇ 'ਫੈਮਿਲੀ 441 : ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣੂਗਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TAGGED:

GURCHET CHITARKAR UPCOMING FILM
PUNJABI FILM LOTTERY
UPCOMING PUNJABI COMEDY FILM
GURCHET CHITARKAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.