ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਨਦਰ ਮੀ' ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ (ETV Bharat)
Published : October 20, 2025 at 8:02 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਨਦਰ ਮੀ' ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ, ਹੋਪ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਹੋਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੋਬਨ ਹੰਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ

'ਡਾਰਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਵਜੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਕ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। 'ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ” ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੀਓਪੀ ਹਿਤੇਂਦਰ ਡੀਪੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਵਿਰਾਟ ਮਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਪਨੇਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ', 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ' , 'ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ', 'ਗੈਂਗਲੈਂਡ' ਅਤੇ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ 'ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਆਦਿ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

