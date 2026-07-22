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ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ

72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

72nd National Film Awards
72nd National Film Awards (Pic Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 3:33 PM IST

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72nd National Film Awards: 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ 72ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ, ਪਟਕਥਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਢ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ।"

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ।"

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ, ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • 2023 (70ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ): 'ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
  • 2021 (68ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ): 'ਹਰਜੀਤਾ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
  • 2019 (67ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ): 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2' ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
  • 2018 (66ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ): 'ਹਰਜੀਤਾ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
  • 2015 (63ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ): 'ਚੌਥੀ ਕੂਟ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
  • 2013 (61ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ): 'ਨਾਬਰ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਸਤਾਰ', 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਮਨਸੂਬਾ', 'ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ', 'ਲੰਬੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ', 'ਵਾਰਨਿੰਗ 2', 'ਖਿਡਾਰੀ', 'ਭੋਲੇ ਓਏ ਭੋਲੇ', 'ਜੀਅ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ', 'ਬਲੈਕੀਆ 2', 'ਸੰਗਰਾਂਦ', 'ਸ਼ਾਯਰ', 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਆਰਟੀਕਲ 370' ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।"

72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

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