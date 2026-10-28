ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, PAFTA ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 3:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਾਫ਼ਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿੰਤਾਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
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