Punjabi Cinema Crisis: ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੌਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ?
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਫਲੌਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 4:58 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਂਪਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਜ਼ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਤਰਾਅ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾਤ:
ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਣਮੱਤੇ ਚਿਹਰੇ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ', 'ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਤਨਾਂ ਦਾ', 'ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਈ ਹੋਮ', 'ਦਿਲ ਅਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ', 'ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਸੀਬੋ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਆਹਲਾ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਬੇਤਾਬ', 'ਚਾਂਦਨੀ' ਅਤੇ 'ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ' ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ
ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕਮਾਲ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਆਹਲਾ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ 'ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ' (1981) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਜੀ ਆਇਆਂ' ਨੂੰ ਜਿਹੀਆਂ ਨਯਾਬ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਣ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੇਖਕ, ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਕਮਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸਟਾਰਰ ਹਿੱਟ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ 'ਵਾਰਿਸ' (1988) ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਕਲਿੰਗਾ', ਸੰਜੇ ਦੱਤ-ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ ਸਟਾਰਰ 'ਜੀਨੇ ਦੋ' ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਲੇਖਖ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' (2002), 'ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਤਨਾਂ ਦਾ' (2004) ਅਤੇ 'ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ' (2006), 'ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ' (2009) ਅਤੇ 'ਪੀਆਰ' (2022) ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ' (2014) ਅਤੇ 'ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ: ਰਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ' (2016) ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਬਣ ਉਭਰੇ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ', 'ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ', 'ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ', 'ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ', 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ', 'ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਧਨੀ ਇਸ ਉਮਦਾ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਣਨਾਤਮਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਹਰਾਅ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: