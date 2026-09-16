ETV Bharat / entertainment

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੱਕ, ਟੁੱਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟੇ
ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟੇ (Pic Credit: IANS/ Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ–ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਦਾ ਕੌਰ ਹੈ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ–ਜੈਸਮੀਨ ਮਸੀਹ

ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਜੈਸਮੀਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ–ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ–ਸ਼ੇਖਰ ਕੌਸ਼ਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ–ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਤਲਵਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (Pic Credit: IANS)

ਕਿਰਨ ਖੇਰ–ਗੌਤਮ ਬੇਰੀ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਗੌਤਮ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਜਾ ਬੱਤਰਾ–ਸੋਨੂੰ ਐੱਸ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ

ਪੂਜਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂੰ ਐਸ. ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।

ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ–ਅਸ਼ੋਕ ਠਕੇਰੀਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਠਕੇਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਨਮ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI CELEBRITIES GOT DIVORCED
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਤਲਾਕ
CELEBRITIES GOT DIVORCED
PUNJABI ACTRESS DIVORCE
POLLYWOOD DIVORCED NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.