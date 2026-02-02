ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਿਰੋਪਾ

ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ "ਤੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ", ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਅਗਲੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇਜੀ ਸੰਜੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਰਮਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ', 'ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ' ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇਜਾ ਨਾਗੌਰੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

