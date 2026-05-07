ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਫਿਲਮ 'ਜੁਗਾੜੂ' ਰਾਹੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 12:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੁਗਾੜੂ' ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 'ਟਿਪਸ ਫਿਲਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਬਾਵੇਜਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪਲਾਸ਼ ਵਾਸਵਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਗੁਲਕ' ਅਤੇ 'ਬਦਨਾਮ' ਵਰਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਲਾਸ਼ ਵਾਸਵਾਨੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ-ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲਾ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 'ਟਿਪਸ ਫਿਲਮਜ਼' ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਹਨੀਮੂਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 'ਬਵੇਜਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਲਤੀ' 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਨੀਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਅਤੇ 'ਫਫੇ ਕੁਟਣੀਆਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
