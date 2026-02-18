ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ? ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 18, 2026 at 1:29 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟੌਫ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੌਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਟੌਫ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, "ਤਾਂ...ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਜੂਰਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੌਫ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ "ਡਾਈਟ ਮੀਲ" ਦੀ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੈਂਡੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਤੀਜੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਮੀਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, "ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖੋ...ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ।" ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗਾਇਜ਼।"
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਸੋਨਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ "ਬਾਰਡਰ 2" ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਐਕਸ਼ਨ ਯੁੱਧ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਵੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ 2025 ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ।
