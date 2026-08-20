ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼

ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 4:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ' ਅਤੇ 'ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਵੰਡ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਅਪੂਰਵਾ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ 'ਸ਼ਰੀਕ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਖਹਿਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਰੰਗ ਦੇਵ, ਸੁੱਖ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸਿਰਜਨਾਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਆਰ ਮਲਕਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਬਸੰਤ ਕੌਰ' ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
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