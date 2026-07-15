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ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਧੀ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਮੈਲਬੋਰਨ

ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ
ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 10:17 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿੱਤਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਉਕਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੈਲਬੋਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਨੀ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭੱਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ
ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੌਰਰ-ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਧੀ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ
ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੈਲਬੋਰਨ ਪੁੱਜੀ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ 'ਤੇਰੇ ਲਈ', ਸਿੰਘਾ ਸਟਾਰਰ 'ਮਾਈਨਿੰਗ: ਰੇਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ' ਅਤੇ ਸਵ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ 'ਮੂਸਾ ਜੱਟ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮ-ਸਲੰਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ
SAVITAJ BRAR

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