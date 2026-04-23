ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ' 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ' 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 9:08 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏ ਆਰ ਟੇਕ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੀਇੰਗ ਯੂ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਟਾਕੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਰ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਕਸ਼ਿਤ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗਿੰਨੀ ਚਤਰਥ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹਾਨੀ, ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ: ਹਿਰੇਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਜਗਮਾਗ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚਕਾਸਟ
ਨੀਤੂ ਕਪੂਰ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਰਥ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਦੀਆ ਖਤੀਬ, ਰਿਧੀਮਾ ਕਪੂਰ, ਤੇਜੂ ਕੋਲਹਾਪੁਰੇ, ਦੀਪਕ ਕੇ. ਦੱਤਾ, ਹੁੱਡਾ ਜਿਤੇਂਦਰ, ਅਦਿਤੀ ਮਿੱਤਲ, ਨਿਖਤ ਹੇਗੜੇ, ਵਿਧਾਨ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਰਨਾ ਪਾਂਡੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਚੱਢਾ, ਚੰਪਾ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਡੇਵਿਡ ਜਾ, ਰਾਹੁਲ, ਐਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਅ
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਹਨ ਇਹ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ', 'ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ', 'ਨਿਡਰ', 'ਤੁਫੰਗ' ਅਤੇ 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ', 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ','ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਿਕੀ' ਅਤੇ 'ਕਾਫਿਲਾ' 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।