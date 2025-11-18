ETV Bharat / entertainment

ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਜੈਨ ਪੁੱਜੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ
ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੜ੍ਹਕਸਾਰ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਸਮੇਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉੱਜੈਨ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ
ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ (Photo: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਡ੍ਰੀਮੀਆਤਾ ਡਰਾਮਾ' ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਅਪਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਵਰਨ ਘਰ', 'ਉਡਾਰੀਆਂ', 'ਜਨੂੰਨੀਅਤ' (ਕਲਰਜ਼) 'ਦਿਲ ਕੋ ਰਫੂ ਕਰ ਲੈ', 'ਲਵਲੀ ਲੋਲਾ', 'ਹਾਲੇ ਦਿਲ', 'ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕੀ ਹੈ' ( ਡ੍ਰੀਮੀਆਤਾ ਡ੍ਰਾਮਾ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੁੜੈਲ ਟੱਕਰੀ' ਅਤੇ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2' ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ' 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI ACTRESS SARGUN MEHTA
SARGUN MEHTA MAHAKAL TEMPLE UJJAIN
ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਜੈਨ ਪੁੱਜੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ
SARGUN MEHTA AND RAVI DUBEY
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 6 ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.