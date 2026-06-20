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ਕਿਉਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 1:31 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ 'ਡ੍ਰੀਮਿਆਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ।"

2019 ਦੀ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ" ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਸਨੇ 2021 ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਉਡਾਰੀਆ" ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

37 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ '12/24 ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੁਲਵਾ', 'ਕਿਆ ਹੁਆ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ' ਅਤੇ 'ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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