ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 3:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ
ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਰਭੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: