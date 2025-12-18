ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1150 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 9% ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓ...ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਸੀ, ਪਰ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਰੱਖਿਓ।" ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਾਫੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕਿਸਮਤ', 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ' ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ' ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

