ETV Bharat / entertainment

ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Pic Credit: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।

ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ
ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨੋਜ ਮੌਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫ ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Video: ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ
ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਸੀਰੀਅਲ 'ਸੰਪੂਰਨਾ' ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ
ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI ACTRESS PREET KIRAN
PREET KIRAN NEW PUNJABI FILM
PREET KIRAN UPCOMING PROJECT
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.