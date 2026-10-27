Bigg Boss 20: ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਬੋਲੀ-ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ...
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 8:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਕ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਆ!"
ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਲਵ ਗਿੱਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ।"
ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ
ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਅਕਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
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