ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ (Pic Credit: Facebook@neeru bajwa)
Published : March 6, 2026 at 1:16 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੋਸਟ (Pic Credit: Facebook@neeru bajwa)

"ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ (ਉਮਰ 25-35), ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੁੜੀ (ਉਮਰ 30-32), ਹੇਜ਼ਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ (ਉਮਰ 22-24)...ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਓ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਨੰਬਰ 919728523203, (ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ...ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ)।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਭਾਸ਼ ਥਿਟੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

