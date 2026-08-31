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ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਅਨਾਇਆ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 9:59 AM IST

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Neeru Bajwa Eldest Daughter Birthday: ਪਾਲੀਵੁੱਡ-ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਫਾਰਐਵਰ ਬੀਐਫਐਫ' ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਨੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਂ-ਧੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੀਐਫਐਫ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਦੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਟੁਕੜਾ ਰਹੇਗਾ।"

ਨੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

"ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਦਿਆਲੂ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਨੀਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰੀ ਧੀ...ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ, "ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੇਕ ਇਮੋਜੀ ਸੀ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੇ।

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ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
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