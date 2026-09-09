'ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ', ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਲਵ ਗਿੱਲ

'ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ', ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਲਵ ਗਿੱਲ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 3:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।
ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?"
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13' ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁਲਬੁਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ 'ਸਿਦਨਾਜ਼' ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
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