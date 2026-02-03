ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਛਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ' ਨੂੰ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾ' ਅਤੇ 'ਪਾਰਥ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਐਲਐਸਡੀ' ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲ 'ਦ ਐਲਐਸਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਪਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸਿਵਾਚ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ' ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਉਭਰੀ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ 'ਫ਼ਰਲੋ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ' ਅਤੇ 'ਵੇਖੀ ਜਾ ਛੇੜੀ ਨਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
