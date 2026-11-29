Love Gill Elimination: ਲਵ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਇਰਲ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 10:25 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ 12ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟਓਪੀ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਗੁੱਲੂ ਉਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 80ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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