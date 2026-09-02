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ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਹਾਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਹਾਨਾ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਹਾਨਾ ਢਿੱਲੋਂ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 10:09 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਹਾਨਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਦਬੜੀਖ਼ਾਨਾ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ।

ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਖਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਉਪਰੰਤ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਸਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੈਤੋ-ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਿਰਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਓ' ਅਤੇ 'ਜੇ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਮਲਵਈ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਕਾਰ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

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