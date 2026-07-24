ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 4:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਲਾਡੋ', ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਹਸਰਤ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਤੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੀਰਜ ਲਿਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
'ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ...ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਤੇਜ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸੂਰਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ, ਰਮਨ ਮੱਟੂ, ਸੋਨੀ ਸੋਹਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਨਿਸ਼ਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਲਾਡੋ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਾਜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਾਹਰੋਂ ਓਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਡੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੌੜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੁਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ।"
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