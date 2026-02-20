ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਜਲਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ

ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦ ਮੌਂਕ ਹੂ ਸਾਅ ਗੌਡ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹਿਨਾ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਦ ਮੌਂਕ ਹੂ ਸਾਅ ਗੌਡ' (ETV Bharat Special Arrangement)
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦ ਮੌਂਕ ਹੂ ਸਾਅ ਗੌਡ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਨਾ ਭਾਟਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਲਿਟਲ ਰੋਕ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਧੀਨ ਅਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵਪੂਰਨ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਟਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹਿਨਾ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਨਾ ਭਾਟੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਿੱਖ' ਅਤੇ 'ਤਾਰੋ ਪਾਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੋਖਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

