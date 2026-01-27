ETV Bharat / entertainment

ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦਾ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

Suvinder Vicky
Suvinder Vicky (Pic Credit: Facebook @Suvinder Vicky)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੋਹਰਾ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਦੀਪ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ।"

"ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਜੀਤ ਚੋਪੜਾ (ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।"

"ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਕੋਹਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਰੁਣ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਨਜੀਤ ਚੋਪੜਾ, ਦਿੱਗੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਅਕਸਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

