ਯੂਕੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਐਵਾਰਡ

ਯੂਕੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਐਵਾਰਡ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 11:09 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ 'ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਐਵਾਰਡ' ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਐਵਾਰਡਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਨੂੰ 'ਨਿਊਕਮਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀਅ ਜਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਓਧਰ ਉਕਤ ਐਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਸਥਿਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੰਭੀਰ ਰੋਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
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